Ateşkesi çözüm için kabul ettik

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekâtta 120 saat geçerli olacak ateşkes imzalanırken, Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Yürütme Kurulu Üyesi Aldar Xelil, Türkiye’nin girdiği yerlerden çekilmesi gerektiğini belirtti.





ATEŞKESİ "SÖZDE" DİYE NİTELEDİ







Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Xelil, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kurumları ve halkları ile Türkiye'nin askeri harekâtına karşı büyük bir direniş sergilediğini söyledi.





Xelil, "Halkımızın Suriye’nin parçalanmaması ve harekâtı reddetmesine dair gösterdiği direnişin sonucunda varılan sözde ‘ateşkesi’ savaş için değil, çözüm amaçlı kabul ettik." dedi.





Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Yürütme Kurulu Üyesi Aldar Xelil, BM için çağrıda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli Suriye Ordusu'na (MSO) bağlı cihatçı grupların çekilmeleri gerektiğini kaydeden Xelil, "Türkiye bölge güvenliğini Birleşmiş Milletler’e bağlı barış savunma güçlerine devretmelidir.” dedi.