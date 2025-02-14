ATFA, Virginia Eyalet Meclisi ve Senatosunda Resepsiyon Düzenledi





Resepsiyon sırasında yapılan konuşmalarda, ATFA’nın 2003 yılından bu yana toplumsal diyaloğu, kültürel etkileşimi ve hizmet odaklı çalışmaları ile Virginia’da güçlü bir bağ kurduğu vurgulandı. İş dünyası liderleri, genç profesyoneller ve toplum hizmetine gönül veren bireylerden oluşan dinamik bir topluluk olan ATFA’nın, eğitim programları, kültürel etkinlikler ve toplumsal projelerle yerel bağları güçlendirdiği ve topluma yatırım yaptığı ifade edildi.





















ATFA, eyalet düzeyindeki bu etkinlikte özellikle iş insanları ve genç temsilcileri ile büyük ilgi gördü. Geleceğin liderleri olan gençler, ATFA’nın sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alarak Virginia’daki iş dünyasına ve topluma katkı sunmaya devam ediyor.









Meclis ve Senato oturumlarında ATFA’nın çalışmaları ve topluma katkıları tanıtıldı. ATFA’nın iş insanları ve genç temsilcilerden oluşan dinamik bir topluluk olarak Virginia’nın sosyal ve ekonomik yapısına sunduğu katkılar ön plana çıkarıldı.Senatör Stella Pekarsky yaptığı konuşmada, ATFA’nın Virginia genelinde güvenilir bir iş birliği ortağı olduğunu ve farklı kesimleri bir araya getirerek güçlü ilişkiler, kültürel etkileşim ve gönüllülük esaslı projeler geliştirdiğini belirterek şunları kaydetti:“ATFA, toplumun her kesiminden insanları bir araya getirerek ortak değerleri yaşatmakta ve anlamlı bağlar kurmaktadır. Girişimci ruhu, eğitim projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ATFA, yerel bağları güçlendirmekte, küçük işletmeleri desteklemekte ve toplum içinde daha büyük bir yatırım ortamı oluşturmaktadır.”Del. Karrie Delaney ise ATFA’nın Virginia’daki topluluklarla güçlü ilişkiler kurduğunu ve kültürel değişim misyonunu başarıyla sürdürdüğünü belirtti.Etkinlik sırasında Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ikram edildi, katılımcılar kısa konuşmalar yaparak toplumlar arası diyaloğun önemine vurgu yaptı. Ayrıca hat sanatı ile yazılmış özel sertifikalar misafirlere hediye edilerek etkinliğin anlamı pekiştirildi.Bunun yanı sıra, genç katılımcılar üzerinde çalıştıkları topluma katkı ve yardım projelerini de sunarak, Virginia’daki sosyal sorumluluk çalışmalarına dair ilham verici örnekler paylaştılar. Gençlerin liderliğinde gerçekleşen bu projeler, eğitimden sosyal yardımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayarak toplumun farklı kesimlerine destek sağlamayı amaçlıyor.ATFA, inanç liderleri, sivil toplum kuruluşları ve seçilmiş yetkililerle iş birliği yaparak gönüllülük, hizmet ve toplumsal iyiliği teşvik etmeye devam ediyor. Büyümeye ve gelişmeye devam eden ATFA, iş dünyasında, eğitimde ve kültürel ilişkilerde yeni fırsatlar oluşturarak toplumlar arasındaki dostluk bağlarını güçlendiriyor.