Atike Vatan 40 günlük bebeğiyle adalet arıyor: “Benim devletim nerede?”

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın annesi Atike Vatan, bu sabah gözaltına alınan eşinin bırakılması ve adalet için iki saat önce sosyal medyadan bir video yayınladı.





“Eşim bir adım ileri gidip bir şeyleri ortaya çıkardığı zaman direkt susturmaya çalışıyorlar. Kucağımda 40 günlük bebeğimle eşimin adaletini buradan sağlamaya çalışıyorum. Sesimi herkese duyurmaya çalışıyorum. Benim devletim nerede?” diyen Şaban’ın evi bu videodan kısa bir süre sonra polis tarafından basıldı.





ŞOKTAYIM

Rabia Naz’ın annesi Atike Vatan polis baskını ile ilgili bir ses kaydının ardından, aranan evinden de görüntü paylaştı. Ses kaydında, polisin evdeki çocuklarına ait eski bir tablet ve bir telefona el koyduğunu söyleyen Atike Vatan, ‘Şoktayım’ diye konuştu





Bu arada Rabia Naz’ın babası ve olayı araştıran 3 gazeteci hala daha gözaltında tutuluyor.