Samanyolu Haber /Gündem / Atike Vatan 40 günlük bebeğiyle adalet arıyor: “Benim devletim nerede?” /14 Kasım 2019 16:45

Atike Vatan 40 günlük bebeğiyle adalet arıyor: “Benim devletim nerede?”

Rabia Naz Vatan’ın annesi, bir saat önce adalet için video çekip sosyal medyada yayınladı. “Bu devlet nerede?” diye soran Atike Vatan’ın evine kısa bir süre sonra polis baskın düzenledi.

Atike Vatan 'adalet ' arıyor

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın annesi Atike Vatan, bu sabah gözaltına alınan eşinin bırakılması ve adalet için iki saat önce sosyal medyadan bir video yayınladı.

“Eşim bir adım ileri gidip bir şeyleri ortaya çıkardığı zaman direkt susturmaya çalışıyorlar. Kucağımda 40 günlük bebeğimle eşimin adaletini buradan sağlamaya çalışıyorum. Sesimi herkese duyurmaya çalışıyorum. Benim devletim nerede?” diyen Şaban’ın evi bu videodan kısa bir süre sonra polis tarafından basıldı.

ŞOKTAYIM
Rabia Naz’ın annesi Atike Vatan polis baskını ile ilgili bir ses kaydının ardından, aranan evinden de görüntü paylaştı. Ses kaydında, polisin evdeki çocuklarına ait eski bir tablet ve bir telefona el koyduğunu söyleyen Atike Vatan, ‘Şoktayım’ diye konuştu

Bu arada Rabia Naz’ın babası ve olayı araştıran 3 gazeteci hala daha gözaltında tutuluyor.
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