Atılım Üniversitesi'nde KHK'lı öğrencilere ücret ayrımcılığı

Atılım Üniversitesi'nde yarıyıl dönem ücretlerini yatırmak isteyen KHK'lı öğrencinin diğer öğrencilere uygulanan indirimden yararlanamadığı ortaya çıktı. Ödeme yapmak isteyen öğrenci ekranda, "KHK'lı öğrenciler hariç" yazısıyla karşılaştı. Üniversite sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, bu konuda talimat olduğunu söyleyerek kendini savundu.

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; Atılım Üniversitesi’nde KHK ile ihraç edilmiş bir öğrenci bahar dönemi ücretini yatırmak istedi. Ancak ödeme yapmaya çalışırken indirimlerden yararlanamayacağını ekranda çıkan uyarı yazısıyla öğrendi. Söz konusu ödeme ekranında, "Bonus özellikle kredi kartına 3 taksit yıllık ödemelerde vade farksız 6 taksit" yazısı yer aldı. Ancak bu yazının devamında, "KHK’lı öğrencilerimiz hariç" denildi.





Atılım Üniversitesi konuyla ilgili olarak, "Bu uygulama üniversitenin yapmış olduğu bir uygulama değil. Yükseköğretim Kurulu bu yönde bir talimat vermiş. Bu uygulama YÖK’ün talimatı" dedi.









Gergerlioğlu: Soruşturma açıldı mı?





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesinde, "Üniversite bu durumu ayrımcı olarak görüyor mu" diye sorarak bu konuda bir soruşturma açılıp açılmadığını da sordu.





Gergerlioğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:





KHK’lilere yönelik yapılan uygulama ayrımcılık değil midir?

Bu iddia doğruysa uygulama Üniversitelerden mi yoksa parayı tahsil eden bankadan mı kaynaklanmaktadır?

Eğer bu durum ayrımcılık olarak görülmüyorsa gerekçeleri nelerdir?

Bu konuda Türk Ceza Kanunu 122. Maddesinde belirlenen Nefret ve Ayrımcılık suçu kapsamında açılmış bir soruşturma var mıdır? Açılmış bir soruşturma varsa hangi aşamadadır?

Ödeme yaparken bir öğrencinin KHK’li mi değil mi olduğu nasıl anlaşılmaktadır? Bankalara gönderilen riskli kişiler grubu olduğu ve listede KHKlıların fişlendiği iddiaları doğru mudur?

Riskli kişiler listesi iddiası doğruysa bu liste toplumsal hayatın başka hangi noktalarında kullanılmaktadır?

Bu şekilde KHK’lileri dışarıda bırakan başka üniversiteler var mıdır var mıdır?