Samanyolu Haber /Gündem / Atilla Taş: Öz kardeşlerim beni cezaevinde ziyaret etmedi /19 Mayıs 2020 12:16

Atilla Taş: Öz kardeşlerim beni cezaevinde ziyaret etmedi

Cadı avı kurbanı olan ve uzun süre cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden sanatçı Atilla Taş, cezaevinden çıktıktan sonra işlerinin ne durumda olduğunu soran gazeteci Enver Aysever'e, "Benim için onur, hele bu dönemde onurlu olmak her şeyden önemli" yanıtını verdi. Taş, daha önce kendisinin rol aldığı bazı filmlerdeki sahnelerinin Kanal D tarafından yayınlanmadığını hatırlatan Taş, "Sizin bu yalakalıklarınızı tarih yazmıyor mu zannediyorsunuz" dedi.

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Halk TV'de Enver Aysever'in 'Ayrıntılar' programına konuk olan şarkıcı Atilla Taş, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. 

Öz kardeşlerinin kendisi cezaevindeyken korkudan ziyarete gelmediğini söyleyen ve kırgınlık yaşadığını söyleyen Taş, Aysever'in cezaevinden çıktıktan sonra işlerinin nasıl gittiğini sorması üzerine, "Şerefli ve namuslu olduğumu her zaman söyledim. Ben parayla pulla işimi kesmişim. Benim için onur, hele bu dönemde onurlu olmak her şeyden önemli. Açlıkmış, sefaletmiş, parasızlıkmış. Yok ya bunlar o kadar nemli değil. Ama bana bir gün torunlarım 'bak bizim de dedemiz böyle delikanlı bir adamdı. Herkes susarken, korkarken, lafını esirgerken tek doğruyu söyledi' desin. Başka hiçbir şey önemli değil" diye konuştu. 

Daha önce Kanal D'de bir dizide 10 dakika rol aldığını söyleyen Taş, sahnesinin kesildiğini belirterek "Şimdi sizin bu yalakalıklarınızı tarih yazmıyor mu zannediyorsunuz. Ne oldu ben küçüldüm mü şimdi. Hayır" dedi. 

Koronavirüs sürecinde yaşanan ekonomik sorunları da hatırlatan Taş, insanların çöplerden ekmek toplayarak yaşamaya çalıştığını ifade ederek, "İnsanlar çok kötü durumdalar. Böyle bir dönemde kalkıp kendi maddi sıkıntılarımla insanları meşgul etmek istemem" dedi. 

 
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