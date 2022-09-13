Samanyolu Haber /Gündem / Atilla Taş: Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim /13 Eylül 2022 20:30

Atilla Taş: Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim

Atilla Taş, paylaştığı bir Twitter mesajında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu öğrendiğini iddia etti.

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Seçim takvimi işlemeye devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ise henüz açıklanmış değil.

Bu durum eleştirilmekle birlikte bazı kesimlerde meraklı bir bekleyişe de neden oluyor.

Bu konuda bir tweet atan Atilla Taş ise ittifakın adayının kim olduğunu öğrendiğini iddia etti.

Birçok beğeni ve paylaşım alan gönderinin altındaki yorumlarda öğrendiği ismi neden açıklamadığı sorulan Taş ise söz verdiği için bir isim söylemeyeceğini belirtti.

Taş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim. Tabii ki söyleyemem ama “umut verici” diyeyim.

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