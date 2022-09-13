Atilla Taş: Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim

Seçim takvimi işlemeye devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ise henüz açıklanmış değil.





Bu durum eleştirilmekle birlikte bazı kesimlerde meraklı bir bekleyişe de neden oluyor.





Bu konuda bir tweet atan Atilla Taş ise ittifakın adayının kim olduğunu öğrendiğini iddia etti.





Birçok beğeni ve paylaşım alan gönderinin altındaki yorumlarda öğrendiği ismi neden açıklamadığı sorulan Taş ise söz verdiği için bir isim söylemeyeceğini belirtti.







Taş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim. Tabii ki söyleyemem ama “umut verici” diyeyim.





