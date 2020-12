Atilla Taş: Silivri Cehennemdir, ünlü olmasam işkence görürdüm

Silivri Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından bayılana kadar dövülen 19 yaşındaki Harbiyeli Muhammet Ali Taş’a yönelik işkenceye tepki için sosyal medyada #Silivrideiskencevar’ hashtag’i açıldı.





Çok sayıda yorumun geldiği hashtag’i gündeme getiren sanatçı Atilla Taş, “Silivride İşkenceVar” diye tag açılmış! Doğrudur! Bana saldıran gardiyanlar da oldu! Ünlü biri olmasaydım emindim işkence göreceğime ama yemedi sanırım! Silivri’de her an her şey olabilir! Orası Cehennemdir!” paylaşımında bulundu.





İşte Atilla Taş’ın o Tweeti;