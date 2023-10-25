Atilla Taş'a 2 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası

Sanatçı ve Twitter fenomeni Atilla Taş bir çok gazeteci ile birlikte Hizmet Gönüllülerinin sözde 'medya yapılanması' iddiasıyla yargılanıyordu.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararından sonra Yargıtay davanın bozulmasına karar vermişti.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlayan davanın son duruşmasına Atilla Taş katılmadı. Taş'ı avukatı temsil etti. Mahkeme heyeti, Hizmet Gönüllüleri ile ilgili bağlantısını bulamadığı Atilla Taş'ı attığı twitler sebebiyle "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası, "Askeri ve emniyet teşkilatını aşağılama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı.





2016 yılının eylül ayında tutuklandıktan sonra 14 ay Silivri Cezaevinde hapis kalan Atilla Taş cezası istinafta onandıktan sonra yeniden tutuklanarak yeniden Cezaevi'ne gönderilmişti.



Ünlü şarkıcı hapis cezasının son zamanlarını Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi'nde geçirmişti.







DAVANIN GEÇMİŞİ





Atilla Taş ilk yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün, hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 6 Mart 2020'de aralarında Atilla Taş'ın da olduğu 8 gazeteci yönünden verilen hükümlerin bozulmasına karar vermişti.





Yargıtay sonrasında yapılan duruşmalarda, dava Atilla Taş yönünden ayrılmıştı. Davanın Haziran ayındaki celsesinde, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, Taş'ın organik bağ kurduğuna dair yeterli delil bulunmadığını belirterek eylemlerinin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle toplam 1 yıl 11 ay 15 günden 6 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti











AİHM , TÜRKİYE'Yİ MAHKUM ETTİ





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Atilla Taş'ın müraacatını karara bağlamış Taş'ın tutuklanmasının hukuksuz ve keyfi olduğuna hükmetmişti





