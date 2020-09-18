Samanyolu Haber /Gündem / Atilla Taş'tan Sağlık Bakanı Koca'ya gönderme /18 Eylül 2020 00:38

Atilla Taş'tan Sağlık Bakanı Koca'ya gönderme

Koronavirüs testi pozitif çıkanların evine araçla bırakıldığını iddia eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yalanlayan şarkıcı Atilla Taş, "Yalan söylüyor! Keşke beni dava etse de ispat etsem" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalarının evine araçla bırakıldığı açıklamasını alıntılayan şarkıcı Atilla Taş, "Yalan söylüyor! Keşke beni dava etse de ispat etsem" şeklinde yanıt verdi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların evine araçla bırakıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca'ya, Atilla Taş'tan yanıt geldi. 

Fahrettin Koca'nın, "Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acil ile hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil" şeklindeki sözlerine yanıt veren Taş, "Yalan söylüyor! Keşke beni dava etse de ispat etsem" dedi.

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