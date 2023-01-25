Samanyolu Haber /Gündem / Atilla Taş'tan Yusuf Kerim çağrısı: "Bir çocuğun hayatı için bir kere bir araya gelelim!" /25 Ocak 2023 20:11

Atilla Taş'tan Yusuf Kerim çağrısı: "Bir çocuğun hayatı için bir kere bir araya gelelim!"

Sanatçı Atilla Taş, cezaevindeki annesinden ayrı bir şekilde hastanede ölümle pençeleşen Yusuf Kerim için yetkililere çağrıda bulundu.

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Kanser hastası olan ve doktorların yaşama şansını düşük gördüğü Yusuf Kerim Sayın için bir çağrı da sanatçı Atilla Taş'tan geldi. 

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yetkililere Yusuf Kerim ve cezaevine konan annesini kavuşturma çağrısında bulundu. "Hiçbir şeyin önemi yok" diyen Atilla Taş "Bir çocuğun hayatı için bir kere bir araya gelelim" ifadelerini kullandı. 

Taş videolu mesajında şu cümleleri kullandı: 

"Değerli yetkililer! Hepimiz farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Ama Yusuf Kerim çok hasta. Ölümcül bir hastalığı var ve annesinden ayrı. Ona ihtiyacı var. Gelin elinizi vicdanınıza koyun ve onu annesiyle kavuşturalım. Bu kez politika, siyaset, o, bu... Hiçbir şeyin önemi yok. Bir çocuğun hayatı için bir kere bir araya gelelim. Annesiyle kavuşturalım. Sizden başka bir isteğim yok." 
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