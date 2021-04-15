Atina-Ankara arasında gerilimli basın toplantısı

Yunanistan'dan Türkiye'ye 2 yıl sonra gerçekleşen ilk bakan ziyareti dostça başladı, gergin sona erdi.Ankara’yı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs sorunu ve göç konularının masada olduğu görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sorunların çözümüne yönelik ılımlı mesajlarla başladı.





Dendias’ın Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini dile getirmesinin ardından tansiyon yükseldi.





Dendias, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir. Biz inanıyoruz ki komşu ülkeler olarak her iki taraf ve biz Türkiye'den çok fazla şey kazanabiliriz. Ancak buna karar verecek olan biz değiliz" dedi.





Çavuşoğlu'ndan sert tepki





Bu açıklamaya sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "Ben Yunanistan’ı itham edici bir konuşma yapmadım. Ama siz basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Türkiye kimsenin egemenlik hakkını ihlal etmedi. Gerginliği sürdürürseniz biz de sürdürürüz" diye konuştu.





Yeniden söz alan Dendias sözlerine, "Tahmin ettiğim gibi sen ve çalışma arkadaşların kraldan daha fazla kralcısınız" diye başladı. Dendias, "Siz bunları ilk defa duymuyorsunuz ki, daha önce de Türkiye'nin egemenlik haklarımızı ihlal ettiğini söyledik. Benim bugün Ankara'da bunları söylememem mi gerekiyordu. Yunanistan'ın görüşleri gayet açık. Türkiye hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de uluslararası deniz hukukuna aykırı davranıyor" dedi.





Konuk bakana yeniden yanıt veren Çavuşoğlu, "Burada ikili şekilde konuları çözebiliriz. Yaşanan süreçte medet umduğunuz AB ülkelerinin bu konuda bir fayda sağlayamayacağını da görmüş olduk. Görüşmeye devam mı edeceğiz, böyle kavga mı edeceğiz? Bizim arzumuz komşu ülke olarak tüm bu meseleleri diyaloglarla çözmek" diye konuştu.