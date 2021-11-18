Samanyolu Haber /Gündem / Atina-Ankara arasında mülteci gerilimi /18 Kasım 2021 17:04

Atina-Ankara arasında mülteci gerilimi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'a sığınmacı tartışmaları üzerine yanıt verdi. Çelik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söylediğini ve Türkiye'ye iftira attığını ileri sürdü.

SHABER3.COM

Çelik, Yunanistan'ın sığınmacılara zulmünün vahim boyutlara ulaştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız bu zülme karşı çıkarak, Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanımız bu zulme karşı çıkarak, Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor.

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan’ı terk etmek zorunda kaldı.

Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atina-Ankara arasında mülteci gerilimi Sonraki Haber >>

Kamp merkezinde dua saati

Kamp merkezinde dua saati

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Bir Nefes ...

Bir Nefes ...

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

Ersan Şen ile Cem Küçük "helalleşme" tartışması

Ersan Şen ile Cem Küçük

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:08:59