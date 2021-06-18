Samanyolu Haber /Gündem / Atina-Ankara yakınlaşması sürüyor /18 Haziran 2021 09:51

Atina-Ankara yakınlaşması sürüyor

Doğu Akdeniz konusunda geçen yılki gerilimin ardından son dönemde diyalog sürecinin hızlandığı Ankara-Atina hattında, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmeler başladı.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis, iki ülke arasında ortak ticaret ve ekonomi komitesi kurulması, denizcilik, havacılık ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin artırılması, iki ülke arasında hızlı tren hattının inşa edilmesi gibi başlıkların bulunduğu 25 maddelik liste üzerinde istişarelerde bulundu.

Yunanistan’la yılbaşından bu yana sıklaşan diplomatik görüşmelerde iki ülke arasında Ege ve Doğu Akdeniz odaklı sorunlarda somut bir gelişme kaydedilemese de ekonomik ve ticari ilişkilere odaklanma konusunda uzlaşıya varılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mayıs’ta Atina ziyaretinde Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından “Somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık” demişti.

25 maddelik ekonomik işbirliği listesi, bu görüşmeden iki gün önce Yunanistan’ın Kavala şehrinde bir araya gelen Önal ve Fragoyannis tarafından hazırlanmıştı. Listenin ilk sırasında Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun 5. toplantısının yapılması var. Türk-Yunan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu toplantısının yapılması ile iki ülke arasında ortak ticaret ve ekonomi komitesi ve bilim ve teknoloji ortak komisyonunun kurulması da maddeler arasında. İpsala Sınır Kapısı’nda ikinci köprü inşası ve Selanik-İstanbul hızlı tren hattının inşası da hedefler arasında. Ortak Denizcilik Çalışma Grubu kurulması ve ülkeler arasında deniz taşımacılığının artırılması, Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan elektrik enterkonnektörünün modernize edilmesi de başlıklar arasında bulunuyor. 

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