Samanyolu Haber /Dünya / Atina’da doktorlar sokağa çıktı /23 Şubat 2021 21:20

Atina’da doktorlar sokağa çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da doktorlar ve sağlık personeli düşük maaşları ve kısıtlı personel sayısını protesto etmek için grev yaptı.

SHABER3.COM

Yunanistan'da Hastane Doktorları Sendikası (OENGE), 24 saatlik grev ilan etti. Başkent Atina’da Sağlık Bakanlığı önünde toplanan doktorlar ve sağlık personeli, corona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışma temposuna rağmen verilen düşük maaşları ve personel eksikliğini protesto etti.

Göstericiler, hastanelere toplu personel istihdamı yapılmasını ve geçici olarak görevlendirilen personelin kadroya alınmasını talep etti.

Sağlık Bakanlığı’nın yoğun bakım ünitelerinin sayısını arttırmak için girişimde bulunmadığını ifade eden sağlık çalışanları, bakanlığı personeli corona virüsüne karşı korumak için yeterli önlem almamakla suçladı. Güvenlik güçlerinin de hazır bulunduğu gösteriler barışçıl düzenlendi.

Yunanistan’da maaşları ortalama bin 100 euro olan ve devlet hastanesinde çalışan doktorlar, salgın nedeniyle fazla mesai yapmalarına rağmen düşük maaş aldıklarını belirtiyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atina’da doktorlar sokağa çıktı Sonraki Haber >>

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:09:55