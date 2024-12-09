Atina’da kanlı hesaplaşma: 2 kişi sokak ortasında infaz edildi





ATİNA, MAFYANIN HESAPLAŞMA ALANI OLDU





BARIŞ BOYUN’UN 6 ADAMI İNFAZ EDİLMİŞTİ

Bir görgü tanığı, “Bir dükkanda kahve içiyorduk ve aniden sesleri duyduk, 30’dan fazla silah sesi… Hiç durmadılar, sürekli ateş ediyorlardı. İlk başta havai fişek olduğunu düşündüm. Hemen birinin koştuğunu gördüm ve ‘içeri girin, ateş ediliyor’ dedi. Ön avlunun dışında, yan tarafta yaralı bir adam gördüm, bir tanesi de süpermarketin kapısında, kasaların olduğu yerde vurularak ölmüştü. Arabalara, her şeye ateş ediyorlardı, kurşunların nereden geldiği belli değildi. Dışarıdaki eczanede, yine kapıda, bir ölü. Eğer akşam 9’da meydanda gördüklerim onlarsa, iki kişi vardı. Yokuş yukarı iki kişi gitmişti. Bana söylendiğine göre dün öğleden sonra 10-13 kişi vardı ve üçerli gruplar halinde devriye geziyorlardı. Bir komşu bunu görmüş, polisi aramış, polis gelmiş ve oradan ayrılmışlar. Yaptıkları bir konuşmada bunun bir pusu gibi olduğundan bahsettiler” dedi.6 Kasım’da da kırmızı bültenle aranan 39 yaşındaki Türk mafya elemanı, Atina’da sokak ortasında pusuya düşürülerek öldürülmüştü. 39 yaşındaki kaçak Türk’ün geçen sene Atina’da gözaltına alındığı, daha sonra serbest kaldığı ifade edildi. Yunanistan’daki cinayetin ardından Yunan polisi failleri yakalamak için soruşturma başlattı.Eylül ayında gerçekleşen olayda, Doruk Ersu Büyüktunç ile Boyun’a yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Tekrü, Ömer Kanza, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan ve Burak Tahmaz öldürülmüştü.Bu gelişmeler, Atina’nın mafya hesaplaşmalarının merkezi haline geldiğini ve Türk mafyasının şehirdeki varlığının ciddi sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.