Samanyolu Haber /Dünya / Atina’da kanlı hesaplaşma: 2 kişi sokak ortasında infaz edildi /09 Aralık 2024 21:08

Atina’da kanlı hesaplaşma: 2 kişi sokak ortasında infaz edildi

Yunanistan medyasının aktardığına göre, saldırı saat 10.20 sıralarında Atina’nın Glyfada semtinde, Küçük Asya ve Lefkoşa Caddelerinin kesiştiği noktada bulunan bir dükkanın önünde gerçekleşti. Kimliği belirsiz silahlı kişilerce açılan ateş sonucu iki Türk öldü. Saldırıda ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

SHABER3.COM

GÖRGÜ TANIĞI: “30 EL SİLAH SESİ DUYDUM”

Bir görgü tanığı, “Bir dükkanda kahve içiyorduk ve aniden sesleri duyduk, 30’dan fazla silah sesi… Hiç durmadılar, sürekli ateş ediyorlardı. İlk başta havai fişek olduğunu düşündüm. Hemen birinin koştuğunu gördüm ve ‘içeri girin, ateş ediliyor’ dedi. Ön avlunun dışında, yan tarafta yaralı bir adam gördüm, bir tanesi de süpermarketin kapısında, kasaların olduğu yerde vurularak ölmüştü. Arabalara, her şeye ateş ediyorlardı, kurşunların nereden geldiği belli değildi. Dışarıdaki eczanede, yine kapıda, bir ölü. Eğer akşam 9’da meydanda gördüklerim onlarsa, iki kişi vardı. Yokuş yukarı iki kişi gitmişti. Bana söylendiğine göre dün öğleden sonra 10-13 kişi vardı ve üçerli gruplar halinde devriye geziyorlardı. Bir komşu bunu görmüş, polisi aramış, polis gelmiş ve oradan ayrılmışlar. Yaptıkları bir konuşmada bunun bir pusu gibi olduğundan bahsettiler” dedi.

ATİNA, MAFYANIN HESAPLAŞMA ALANI OLDU

6 Kasım’da da kırmızı bültenle aranan 39 yaşındaki Türk mafya elemanı, Atina’da sokak ortasında pusuya düşürülerek öldürülmüştü. 39 yaşındaki kaçak Türk’ün geçen sene Atina’da gözaltına alındığı, daha sonra serbest kaldığı ifade edildi. Yunanistan’daki cinayetin ardından Yunan polisi failleri yakalamak için soruşturma başlattı.

BARIŞ BOYUN’UN 6 ADAMI İNFAZ EDİLMİŞTİ

Eylül ayında gerçekleşen olayda, Doruk Ersu Büyüktunç ile Boyun’a yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Tekrü, Ömer Kanza, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan ve Burak Tahmaz öldürülmüştü.

Bu gelişmeler, Atina’nın mafya hesaplaşmalarının merkezi haline geldiğini ve Türk mafyasının şehirdeki varlığının ciddi sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atina’da kanlı hesaplaşma: 2 kişi sokak ortasında... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:10:45