Samanyolu Haber /Dünya / Atina Fransa'dan 18 Rafale tipi uçak alıyor /01 Eylül 2020 19:57

Atina Fransa'dan 18 Rafale tipi uçak alıyor

Atina, Türk-Yunan geriliminin tırmandığı bir dönemde, bazı ülkelerden silah satın almak istediğini duyurdu. Yunanistan'ın Rafale tipi 18 savaş uçağının alımı için Fransa ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

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Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan geriliminin devam ettiği bir dönemde, Yunanistan'ın Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden silah satın almak için görüşmeler yürüttüğü açıklandı.

Reuters haber ajansına konuşan Yunan hükümetinin bir temsilcisi, "Ülkemizin savunma yetkinliğini güçlendirmek için, Fransa ve diğer bazı ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. Satın alınması planlanan silahlar arasında savaş uçaklarının da bulunduğunu kaydeden yetkili, mali kararların henüz alınmamış olduğunu vurguladı.

Paris ve Atina arasında yürütülen görüşmeleri, Fransız hükümet yetkilileri de teyit etti. Ancak yetkililer, henüz bir sonuca varılmadığının altını çizdi.

Yunan medyası, hükümetin Fransız üretici Dassault'dan 18 Rafale savaş uçağı almak istediğini yazmıştı.

Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras,yaptığı açıklamada, ülkenin mali rezervlerinin bir kısmını silah ithalatı için kullanmaya hazır olduklarını söylemiş ve amaçlarının caydırıcılığı artırmak olduğunu ifade etmişti.

Türkiye Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerindeki ısrarını sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) de Ankara'yı yaptırımlarla tehdit ediyor. AB Komisyonu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi taraftarı olunduğu belirtilmişti.

Fransa daha önce Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan'a desteğini açık ve sert biçimde ifade etmiş ve bu kapsamda, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz'de ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bölgede Türkiye’ye karşı "kırmızı çizgi politikası" uyguladıklarını dile getirmişti.
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