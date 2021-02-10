Samanyolu Haber /Dünya / Atina ve Pire'de sert kapanmaya gidiliyor /10 Şubat 2021 12:50

Atina ve Pire'de sert kapanmaya gidiliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Atina ve Pire'nin dahil olduğu Attiki bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış üzerine, 11-28 Şubat'ta sert kapanma önlemlerinin alınacağını bildirdi.

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Kiryakos Miçotakis Kovid-19 salgınındaki hızlı vaka artışları ve tespit edilen varyant sayılarında kaydedilen yoğunluk üzerine Attiki'de getirilmesi kararlaştırılan yeni tedbirleri, televizyonlardan canlı yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında açıkladı.

Vaka sayılarındaki artışın ciddi endişeye yol açtığı değerlendirmesinde bulunan Miçotakis, bu kapsamda 11 Şubat Perşembe'den 28 Şubat Pazar'a kadar 'sert kapanma tedbirlerinin' hayata geçirileceğini aktardı.

Miçotakis, söz konusu kararı, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda aldıklarının altını çizerek, bu sayede aşılama sürecinde sağlık sistemi üzerindeki baskıyı da önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Tedbirlerin detaylarının yarın açıklanması bekleniyor.

Ülkede, günlük Kovid-19 vaka sayısı, dünkü 638 rakamından bugün 1526'ya sıçramıştı.

Yunanistan'da 7 Kasım 2020'den itibaren ülke çapında karantinaya gidilmiş, 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ülkede halihazırda restoran ve kafeler sadece paket veya gel-al hizmeti verebiliyor. Halkın sadece iş, sağlık, alışveriş veya spor gibi sebeplerle kısa mesajla bildirim yapmak koşuluyla evden çıkabildiği Yunanistan'da hafta sonları da 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 166 bin 67 vaka, 6 bin 17 salgın bağlantılı ölüm kaydedildi.

 
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