Atina ve Selanik’te Türk mafyasına operasyon: 16 kişi gözaltında













Yunanistan’da Türk mafyası hesaplaşmalarının son dönemde yoğunlaşmasının ardından polis harekete geçti.Gazete Duvar'da yer alan habere göre Yunanistan polisi Türk suç örgütlerine operasyon düzenlendi.Başkent Atina’da geçtiğimiz pazartesi günü iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, Atina ve Selanik’te 16 kişiyi gözaltına aldı.Pazartesi günü yaşanan çatışmanın suç örgütleri arasındaki alan mücadelesinden kaynaklandığı düşünülürken, Yunanistan basını operasyonlarda 49 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildiği aktardı.Haberlere göre suç örgütlerini çökertmeye yönelik operasyon, pazartesi günü Atina’nın en büyük banliyölerinden Glifada’da meydana gelen olayın ardından Yunan Ulusal İstihbarat Servisi’nin polise Türk suç örgütlerine ilişkin bilgi sağlamasının ardından geldi.Yunanistan polisi, pazartesi günü yaşanan hesaplaşma ile ilgili olarak daha önce iki kişinin gözaltına alındığını ve 5 kişinin daha arandığını duyurmuştu.Polis, geçen ay da çok sayıda üyesi bulunan Türkiye bağlantılı bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesini çökerttiğini açıklamıştı.Polis, haziran ayında ise liman şehri Pire’de gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk vatandaşını öldürüp diğerini de ağır yaralayan bir Türk'ü gözaltına almıştı.