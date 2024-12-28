Samanyolu Haber /Dünya / Atina ve Selanik'te 'Türk mafyasına' operasyon /28 Aralık 2024 17:11

Atina ve Selanik'te 'Türk mafyasına' operasyon

Yunanistan polisi, başkent Atina'da 11, Selanik'te dokuz kişiyi gözaltına aldı. 'Türk mafyasına' yönelik operasyonun ardından Atina'da üç şüpheli tutuklandı.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Yunanistan'ın başkenti Atina ile Selanik şehrinde 'Türk mafyasına' yönelik düzenlenen eş zamanlı bir operasyonda üç şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina'da Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne (DAOE) bağlı polis ekipleri, kent merkezinde üç evde arama yaptı. Arama ve baskınlar sırasında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişiden üçü daha sonra tutuklandı. Şüphelilere uyuşturucu ve göç kanunlarına muhalefet suçları yöneltildi. Aynı operasyon kapsamında polis memurlarının bir araç yedek parça mağazasında da inceleme yaptığı, dokuz kişi, 34 araç ve bazı yedek parçalar üzerinde 'arka plan kontrolleri' yapıldığı belirtildi. Polis memurları, Selanik'te de beş eve baskın düzenleyerek dokuz kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin savcılığa sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.

İKİ KENTTE 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yunanistan polisi, 11 Aralık'ta da 'Türk suç örgütlerine' yönelik bir operasyon düzenlemişti. Başkent Atina’da iki Türkiye vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, Atina ve Selanik’te 16 kişiyi gözaltına almıştı. Yaşanan çatışmanın suç örgütleri arasındaki alan mücadelesinden kaynaklandığı düşünülürken, Yunanistan basını operasyonlarda 49 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarmıştı.

Haberlere göre suç örgütlerini çökertmeye yönelik operasyon, 9 Aralık Pazartesi günü Atina’nın en büyük banliyölerinden Glifada’da meydana gelen olayın ardından Yunan Ulusal İstihbarat Servisi’nin polise Türk suç örgütlerine ilişkin bilgi sağlamasının ardından gelmişti. Yunanistan polisi, pazartesi günü yaşanan hesaplaşma ile ilgili olarak daha önce iki kişinin gözaltına alındığını ve 5 kişinin daha arandığını duyurmuştu.
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