Atina yönetiminden yeni 'Türkiye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’la ilgili yaptığı açıklamalara Atina’dan yanıt geldi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, “Tarihle bağdaşmayan iddialar ve temelsiz mitler uluslararası hukukun ve uluslararası anlaşmaların yerini alamayacağı gibi onlara meydan da okuyamaz” dedi.Türkiye son dönemde Ege’deki Yunan adalarının silahsızlandırılması talebini yüksek sesle dile getirmeye başlamış, aksi takdirde adaların egemenliğinin tartışmaya açılacağı mesajını vermişti. Yunan Dışişleri Bakanlığı da, 1923’ten bu yana Türkiye’nin talep ve iddialarını içerdiğini belirttiği 16 harita yayımlamıştı. Yunan Hükümet Sözcüsü İkonomu, “Kesinlikle hiçbir şey egemenlik haklarımıza ve ulusal egemenliğimize zarar veremez. Bu nedenle Türkiye’yi provokatif taktiklerine son vermeye ve tek yolun, uluslararası hukuk bağlamında, sorumluluk bilincinde samimi görüşmelerden geçtiğini idrak etmeye çağırıyoruz” dedi.