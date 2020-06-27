Atina'da ilk cami için geri sayım

Yunan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Salgın sebebiyle kısmen gecikti, fakat işlemleri hızlandırdık ve camiyi sonbaharın sonlarına doğru açacağız." ifadelerine yer verildi.







AFP'nin ulaştığı bir yetkili ise ikinci bir karantina dönemi olmadığı sürece caminin ekim sonunda açılması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.





CAMİSİZ TEK BAŞŞEHİR: ATİNA





Atina, "Avrupa'da camisiz tek başşehir" olarak biliniyor. 2007'de cami inşası için öne sürülen bir proje Ortodoks Kilisesi'nin sert itirazıyla karşı karşıya kalmıştı.





250 bine yakın Müslümanın yaşadığı Atina'da 12 yıla yakın süren mücadelenin akabinde söz konusu caminin inşaatı 2019 yılında tamamlanmış, ancak açılış yapılmamıştı.





Devlet fonlarıyla bir sanayi mahallesinde inşâ edilen camide 350 kişil ibadet edebilecek.