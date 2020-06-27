Samanyolu Haber /Dünya / Atina'da ilk cami için geri sayım /27 Haziran 2020 23:33

Atina'da ilk cami için geri sayım

Yunanistan'ın başşehri Atina, Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığın kazanılmasından (1832) bu yana ilk resmi caminin açılışına hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Yunan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Salgın sebebiyle kısmen gecikti, fakat işlemleri hızlandırdık ve camiyi sonbaharın sonlarına doğru açacağız." ifadelerine yer verildi.

AFP'nin ulaştığı bir yetkili ise ikinci bir karantina dönemi olmadığı sürece caminin ekim sonunda açılması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

CAMİSİZ TEK BAŞŞEHİR: ATİNA

Atina, "Avrupa'da camisiz tek başşehir" olarak biliniyor. 2007'de cami inşası için öne sürülen bir proje Ortodoks Kilisesi'nin sert itirazıyla karşı karşıya kalmıştı.

250 bine yakın Müslümanın yaşadığı Atina'da 12 yıla yakın süren mücadelenin akabinde söz konusu caminin inşaatı 2019 yılında tamamlanmış, ancak açılış yapılmamıştı. 

Devlet fonlarıyla bir sanayi mahallesinde inşâ edilen camide 350 kişil ibadet edebilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atina'da ilk cami için geri sayım Sonraki Haber >>

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:24:52