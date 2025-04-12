Samanyolu Haber /Dünya / Atina'da patlama: Demiryolu şirketinin yakınına bomba koydular /12 Nisan 2025 09:01

Atina'da patlama: Demiryolu şirketinin yakınına bomba koydular

Patlama, 2023 yılında Tempi'de meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan demiryolu faciasının kamuoyunda yarattığı öfkenin arttığı bir dönemde meydana geldi.

SHABER3.COM

Yetkililer, Yunanistan'ın ana demiryolu şirketi Hellenic Train'in ofislerinin yakınına yerleştirilen bir bombanın Atina'nın merkezindeki işlek bir bölgede patladığını söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yerel medya; bir gazete ve haber sitesinin cuma akşamı meydana gelen patlamadan kısa bir süre önce isimsiz bir telefon aldığını ve arayan kişinin demiryolu şirketi ofisinin dışına bir bomba yerleştirildiğini ve yaklaşık 40 dakika içinde patlayacağını söylediğini aktardı.

Polis, Yunanistan'ın başkentindeki önemli bir caddeyi kontrol altına alarak bölge sakinlerini ve turistleri çok sayıda bar ve restoranın da bulunduğu binadan uzak tuttu.

Olay yerindeki görevliler, Syngrou Caddesi üzerindeki Hellenic Train binasının yakınına patlayıcı madde içeren bir çanta yerleştirildiğini söyledi.

Patlama, bir yük treni ile zıt yönlere giden bir yolcu treninin yanlışlıkla aynı raya girmesi sonucu 57 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı, Yunanistan'ın en kötü kazalarından biri olan 2023 Tempi demiryolu felaketine yönelik öfkenin arttığı dönemde geldi.

Hükümetin bu kazayı ele alış biçimine yönelik eleştiriler, resmi tatilin ardından üniversite derslerine dönmekte olan çoğu genç insanın ölümüne neden olan facianın ikinci yıldönümünün ardından son birkaç hafta içinde daha da arttı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atina'da patlama: Demiryolu şirketinin yakınına bomba koydular Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:03:12