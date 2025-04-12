Atina'da patlama: Demiryolu şirketinin yakınına bomba koydular

Yetkililer, Yunanistan'ın ana demiryolu şirketi Hellenic Train'in ofislerinin yakınına yerleştirilen bir bombanın Atina'nın merkezindeki işlek bir bölgede patladığını söyledi.



Euronews'te yer alan habere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



Yerel medya; bir gazete ve haber sitesinin cuma akşamı meydana gelen patlamadan kısa bir süre önce isimsiz bir telefon aldığını ve arayan kişinin demiryolu şirketi ofisinin dışına bir bomba yerleştirildiğini ve yaklaşık 40 dakika içinde patlayacağını söylediğini aktardı.



Polis, Yunanistan'ın başkentindeki önemli bir caddeyi kontrol altına alarak bölge sakinlerini ve turistleri çok sayıda bar ve restoranın da bulunduğu binadan uzak tuttu.



Olay yerindeki görevliler, Syngrou Caddesi üzerindeki Hellenic Train binasının yakınına patlayıcı madde içeren bir çanta yerleştirildiğini söyledi.



Patlama, bir yük treni ile zıt yönlere giden bir yolcu treninin yanlışlıkla aynı raya girmesi sonucu 57 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı, Yunanistan'ın en kötü kazalarından biri olan 2023 Tempi demiryolu felaketine yönelik öfkenin arttığı dönemde geldi.



Hükümetin bu kazayı ele alış biçimine yönelik eleştiriler, resmi tatilin ardından üniversite derslerine dönmekte olan çoğu genç insanın ölümüne neden olan facianın ikinci yıldönümünün ardından son birkaç hafta içinde daha da arttı.