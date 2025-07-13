Atina'da sokakta çatışma: Türkler karıştı

Cumhiriyetin haberine göre, Atina polisi, Kolonos semtinde bir kafede gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle alarma geçti.



Olayda biri Türk vatandaşı olan kafe müşterisi ve biri polis olmak üzere iki kişi yaralandı.



Yaralı Türk vatandaşı ve polis hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da bacaklarından vurulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.



Yunan basınının aktardığına göre, olay Türk vatandaşları arasında yaşanan kişisel bir anlaşmazlık sonucu meydana geldi.





Kafeye gelen Türk vatandaşı müşteri, dışarıda bulunan başka bir Türk vatandaşı ile konuşmaya başladı. İlk başta birlikte kahve içmek üzere içeri girmeye karar veren ikili arasında, nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından dışarıdaki şüpheli şahıs silahını çekerek içeriye kaçmaya çalışan tanıdığını bacaklarından vurdu. Açılan ateş sırasında kafede bulunan, kafenin sahibi kadının eşi olan bir polis memuru da seken kurşunla bacağından yaralandı.



SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI



Saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Ancak vurulan Türk vatandaşı, saldırganı tanıdığını ve adını bildiğini polisle paylaştı.



Polis ekipleri kimliği bilinen saldırganın yakalanması için operasyon başlattı.



Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 adet tabanca kovanı bulundu.



Saldırının neden gerçekleştiğine dair soruşturma ise devam ediyor