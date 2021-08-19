Samanyolu Haber /Gündem / Atina'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor /19 Ağustos 2021 10:17

Atina'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Yunanistan’da yaklaşık üç hafta önce başlayan orman yangınları önemli ölçüde kontrol altına alınırken, başkent Atina yakınlarındaki çam ormanında süren yangın bölgedeki yerleşim birimlerini tehdit ediyor.

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Atina’ya sadece 50 kilometre uzaklıktaki Villia kasabasında yaşayanların acil tehlike anında tahliyesi için otobüsler hazırda bekletilirken, yangına yakın orman köylerinde yaşayan yüzlerce kişi ise başkente götürüldü.

Batı Attica Bölgesi Vali Yardımcısı, “Alevler çok büyük, ne olacağını bilmiyorum, yangın evlere yaklaşıyor.” diyerek endişesini dile getirdi.

15 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile birlikte 400’e yakın itfaiye eri, yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Aşırı sıcak havayla birlikte sürekli yönünü değiştiren sert rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Son üç haftada ülke genelinde 500’e yakın bölgede çıkan orman yangınları sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin dönüm yeşil alan kül olurken, binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Yanan alanların yarısından fazlasının Eğriboz Adası’nda olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sisteminin (EFFIS) raporunda, Yunanistan’da bu yılki yangınlarda, 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alan yandığı bildirildi.

EFFIS’nin 15 Akdeniz ülkesinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarının yer aldığı rapora göre, orman yangınları sıralamasında Yunanistan birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atina'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor Sonraki Haber >>

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:32:45