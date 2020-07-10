Samanyolu Haber /Dünya / Atina'dan Ayasofya için ilk tepki /10 Temmuz 2020 19:06

Atina'dan Ayasofya için ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararına Avrupa’dan tepki geldi. Yunanistan kararı "medeni dünyaya karşı bir provokasyon" olarak niteledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararına Avrupa’dan tepkiler geliyor. Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını "medeni dünyaya karşı açık bir provokasyon" olarak niteledi.

Mendoni, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi iradesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan karar, anıtın özgün değerini ve ekümenik doğasını tanıyan medeni dünyaya karşı açık bir provokasyondur" ifadelerini kullandı.

Mendoni yazılı açıklamasında, "Erdoğan’da kendini gösteren milliyetçilik, ülkesini altı yüzyıl geriye götürmüştür" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’tan kınama

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides de Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kınadı.

Hristodulides, "Ortodoks inancının evrensel simgesi ve bir dünya mirası olan Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararı, Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini sürekli artan ve rezil bir biçimde ihlal etmesini ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadıklarını belirten Hristodulides, Türkiye’ye uluslararası yükümlülüklerine riayet etme çağrısı yaptı.

Rus Ortodoks Kilisesi: Hrıstiyanların kaygıları işitilmedi

Rus Ortodoks Kilisesi de karara ilişkin "Milyonlarca Hrıstiyanın kaygıları işitilmedi" ifadelerini kullandı. Rus Interfax haber ajansının haberine göre Rus Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Vladimir Legoida "Bugünkü yargı kararı, bu sorunda hassasiyet gösterilmesi için yapılan tüm çağrıların duymazdan gelindiğini göstermektedir" diye konuştu.

Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını bugün iptal etti. Danıştay'ın kararının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını Twitter üzerinden paylaştı. Erdoğan, imzaladığı kararı "Hayırlı olsun" duyurdu. 
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