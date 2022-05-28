Atina'dan ‘Push back’ açıklaması: Meriç'te 40 bin düzensiz göçmene engel olduk

Yunanistan yıl başından bu yana Meriç Nehri üzerinden ülkeye giriş yapmaya çalışan 40 bin düzensiz göçmene engel olunduğunu açıkladı.





Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Teodorikakos, Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, "2022'nin ilk dört ayında, yaklaşık 40 bin yasa dışı göçmen ülkeye kanunlara aykırı bir biçimde giriş yapmaya çalıştı" dedi. Bu kişilerin Meriç'te durdurulduğunu söyleyen Teodorikakos, "Ülkemize, sınırlarımıza yönelik her tehdidi etkin bir biçimde püskürtüyoruz" diye konuştu.





2020 yılında sınır kontrollerini güçlendiren Atina, Ankara'yı insan kaçakçılarına karşı gerekenleri yapmamakla suçluyor. Teodorikakos Yunan televizyonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "çaresiz durumdaki insanların geçişini sağlayan kaçakçıları hoş görmemesi ve bu durumları teşvik etmemesi" gerektiğini dile getirdi.









Yunanistan ile Türkiye arasında doğal sınır oluşturan Meriç Nehri'nde su seviyesinin azaldığı ve bu nedenle son günlerde geçişlerin arttığı belirtiliyor.