Atlanta Platformu'ndan açıklama

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Atlanta şehrinde iflas eden çok ortaklı bir şirket hakkında yayımlanan haberlerde dile getirilen iddialara dair açıklama yapıldı.





"Atlanta Platformu" adına ile sosyal medya vasıtası ile yapılan açıklamada, ''Gündeme 'ABD’de cemaati karıştıran milyonlarca dolarlık iflas' şeklinde yansıtılan olay ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.'' denildi.





20 ÜYEDEN MÜTEŞEKKİL HEYETTEN ORTAK AÇIKLAMA





Açıklama şöyle: "Öncelikle Hizmet Hareketi'ndeki tüm kardeşlerimizi ve büyüklerimizi muhabbetle selamlıyoruz.





Atlanta Şehir Platformu, Atlanta’daki kurumlarımızdan temsilcilerin katıldığı ve Atlanta'nın tümünü ilgilendiren mevzularla ilgili ortak aklın işletildiği erkek ve kadın 20 üyeden oluşan bir istişare heyetidir.





Kurumlarımızın yönetim kurulları değiştikçe, heyetimizin üyeleri de düzenli olarak yenilenmektedir. Bu yazıda bizlerin ortak aklının ürünüdür.





Gündeme 'ABD’de cemaati karıştıran milyonlarca dolarlık iflas' şeklinde yansıtılan olay/haber ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.





"BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"





Hali hazırda Türkiye’de mağdur edilmiş ve cebri hicret ile buralara gelmek zorunda kalmış kardeşlerimizin, bir kısmının bir de burada mağduriyet yaşaması bizleri derinden üzmüştür.





Olaya konu olan şirketin kurucuları hatalarını değişik yönleriyle medyada dile getirdiler.





Olayda adı geçen kişilerin Hizmet ile ilgili kurumlardaki rolleri ve şirketle ilişkileri konusunda şeffaf davranmamaları gibi Hizmetimizin prensiplerine uymayan zincirleme hataları neticesinde, belki de başarılı olabilecek ticari bir teşebbüs kapanmış ve mağdurlar oluşmuştur.





"MESELEYE VAKIF OLUNUR OLUNMAZ MÜDAHALE EDİLDİ"





Atlanta’da faaliyet gösteren kurumlarımızdaki yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerden oluşan çok değerli ve duyarlı arkadaşlarımız meseleye vakıf olmuş, seyirci kalmamış ve sonrasında oluşan süreçte de -yaklaşık 2 yıl önce- söz konusu şahsın kurumlarla bağı kesilmiştir.





Son 2 senedir Atlanta’daki kurumların hizmetleri de yeni kadrolarla devam etmektedir.







Bizler kurum çalışanları ve gönüllüler olarak mağdur ve mazlum kardeşlerimize de destek olmaya çaba gösteriyoruz. Bu yönüyle heyet olarak çok değer verdiğimiz Atlanta’daki tüm kardeşlerimize emekleri ve fedakârlıkları için teşekkürü bir borç biliyoruz.





Şeffafiyete, ortak akla ve evrensel değerlere gönülden bağlı insanlar olarak bizler bu olayın haber yapılmasını doğal karşılıyoruz.





"HİZMET PRENSİPLERİNE ÖZEN GÖSTERMEYEN ŞAHISLARIN HATASI"





Yukarıda açıkladığımız gibi bu mevzu Hizmet prensiplerindeki bir yanlışlıktan dolayı olmamıştır. Bilakis bu prensiplere gerekli özeni göstermeyen kişilerin şahsi hatalarından kaynaklanmıştır.





Hali hazırda Hizmet'e bu kadar iftira atılırken ve bunca kardeşimiz mazlum ve mağdur iken bu olaydaki kişilerin hatalarından yola çıkarak toptancı bir tavırla Hizmet'i karalayan bir yaklaşım sergilemek, hakperestlik ile bağdaşmamaktadır.



"TOPTANCI BİR YAKLAŞIMLA HİZMET İNSANLARI ZAN ALTINDA BIRAKILDI"



Niyet ne olursa olsun sanki bütün Hizmet insanları işi gücü bırakmış birbirlerini dolandırmakla meşguller gibi bir izlenim uyandırılmıştır. Oysa gösterdikleri refleks ile bu olayı ortaya çıkaranlar ve müdahale edenler de yine Hizmet insanlarıdır.





Buna rağmen toptancı bir yaklaşımla Hizmet insanlarının zan altında bırakılması bizleri derinden üzmüştür.





Bizler Hizmet'in bir ferdi olmayı büyük bir onur vesilesi görüyor ve Allah'ın izniyle geleceğe ümitle bakıyoruz.





Kur’an’dan ve sünnetten süzüldüğüne inandığımız muhterem Hocamızın (Fethullah Gülen) öğretilerine, şeffafiyet ve ortak akıl gibi hizmet prensiplerine her zamankinden daha sıkı sarılarak Rabbimizin rızası doğrultusunda, tüm insanlığın huzuru ve mutluluğu adına elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyoruz.





Yaşananlardan ders çıkarılmasının önemine binaen ticaretle ilgili bazı görüşlerimizi de paylaşmak istiyoruz.





"TİCARETİN KURALLARINA RİAYET EDİLMELİ"





Bu olay da göstermiştir ki Hizmet mensubu olmak ile ticaretin kuralları birbirine karıştırılmamalıdır. Ticari hayat içerisinde tarafların Hizmet gönüllüsü olması bu kişileri hatadan hali kılmaz.





Dolayısı ile muhataplar birbirlerinin Hizmet Hareketi ile bağına bakmaksızın; ticaretin kurallarına, hukuka ve ahlaki değerlere uygunluğuna bakarak ticari ortaklıklara girmelidirler.





Bitirirken, asıl gündemimiz, derdimiz olan mağdur ve mazlum kardeşlerimizle ilgili elimizden geleni yapmaya çalıştığımızı, onlar için devamlı dua ettiğimizi belirterek dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ederiz.





Atlanta Platformu"



