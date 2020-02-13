Atlas Global için yolun sonu: İflas!

Ekonomik krizde bir şirket daha havlu atıyor. Havayolu şirketi Atlas Global'in iflas ettiği iddia edildi.







Atlas Global'de personel ile toplantı yapıldığı ve yarından itibaren işe gelmemelerinin tebliğ edildiği öğrenildi.







Bütün uçuşları durdurduğu iddia edildiği belirtilirken, şirket iddialar hakkında herhangi bir beyanda bulunmadı.





26 KASIM 2019'DA UÇUŞLARI DURDURMUŞTU





Atlas Global, ekonomik kriz ve İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki artan maliyetler sebebiyle 26 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.





Atlas Global, 21 Aralık 2019'da uçuşlara yeniden başlasa da borçların tehir edilmesi için alacaklı bankalarla yürüttüğü müzakerelerden eli boş dönmüştü.





İLK UÇUŞUNU 1 HAZİRAN 2001’DE GERÇEKLEŞTİRDİ





Turizm sektöründe tur acentesi olarak faaliyet gösteren ETS Tur'un sahipleri Mehmet Nuri -Murat Ersoy kardeşlerin ortaklaşa kurduğu Atlas Global (o günkü ismi Atlas Jet), 14 Mart 2001'de “Tarifesiz iç hat ve dış hat uçuşlarda yolcu ve kargo taşımacılığı” gerçekleştirmek üzere kuruldu.





İlk uçuşunu 1 Haziran 2001'de gerçekleştirdi.





Şirket, iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına 2004 yılında başladı. Atlas Global, Türkiye'de IOSA sertifikalı ilk IATA üyesi özel hava yolu oldu.





İki uçak ile faaliyete başlayan Atlas Global filosunu 16 uçağa çıkarıp, 35 farklı ülkede 50'den fazla noktaya uçuyordu.



