'Atlas Global son batan havayolu şirketi olmayacak'

Airport Haber yazarı Murat Herdem, 2003 yılından beri yaşanan değişimi özetlediği yazısında, 2003'te Türkiye’de 17’si yolcu ve 3’ü kargo taşımacılığı yapan toplam 20 havayolu şirketi olduğunu hatırlatarak şu bilgileri veriyor:





"Türk Hava Yolları ile özel havayolları arasındaki makas bu kadar açık değildi. Sektörde toplam 160 civarında uçak varken ve bunun yüzde 60’ı özel havayollarına aitti. (2003’te THY’nin 65 uçağı vardı). 2018 yılı sonu rakamlarına göre Türkiye’deki toplam uçak sayısı 515 ve bunun 346’sı tek başına THY’ye ait! 16 yıl önceki uçak sayısı orantısı, bugün yüzde 60 THY ve yüzde 40 özel havayolları olarak tam tersine dönmüş görünüyor."





O zamanlar Atatürk Havalimanı’ndaki THY’nin payının da şimdi olduğu gibi yüzde 80’lerde olmadığını söyleyen Herdem, "Şu anda İstanbul Havalimanı’nda diğer havayollarının toplam kapasitedeki payı yüzde 20’yi dahi bulmuyor. Ezici ve yıkıcı bir üstünlük söz konusu…" diyor.





2003'ten sonra Tarhan Tower, Fly Havayolları, Best Air, Saga, Sky Airlines, Turkuaz, İnter, Kıbrıs Türk Hava Yolları, World Focus, Golden, Borajet , Bosphorus Airlines'in gibi şirketlerin battığını belirten Herdem, "Son olarak Atlasglobal’in uçuşlarını askıya aldığını düşünürsek, şu anda 2003 sonrası kurulan şirketlerden tek bir tanesi ayakta… Tailwind… Onun da yıllardır filo ve iş planı değişmiyor. Kendisine ait beş uçağı var. Yazın uçuyor, kışın yatıyor" diye devam ediyor.





Bugüne baktığımızda, fiilen uçmayan Atlasglobal’i de çıkarırsak toplam havayolu sayısının 10 olduğunu dile getiren Herdem, "Yani yolcu sayısı belki kat kat arttı ama havayolu sayısı yarı yarıya düştü… Bu fotoğrafın elbette birçok nedeni var ama en önemlisi rekabette THY’ye karşı hep haksızlığa uğramaları olabilir. Havayolu sayısı açısından 17 yıl öncesinin yarısı kadar havayoluna sahipsek, 15 civarında havayolu bu süre içerisinde batmışsa ve en önemlisi en son kurulan havayolu 10 yaşında ise, burada şapkayı önümüze koyup biraz düşünmek gerekmez mi?" diye soruyor.





Herdem son olarak yanlış ve haksız rekabet politikaları sonucu Atlas Global'in son batan şirket olmayacağını ileri sürüyor.