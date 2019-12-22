Samanyolu Haber /Gündem / Atlas Global uçuşlara tekrar başladı /22 Aralık 2019 10:45

Atlas Global uçuşlara tekrar başladı

Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı.

SHABER3.COM

Atlas Global Havayolları, 26 Kasım'dan itibaren ara verdiği uçuşlarına bugün tekrar başladı.

Havayolu şirketi, uçuşlarına bugün planlanan iç hatta 1 dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle devam edecek.

'EKONOMİK YÜK' GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'a ait olan havayolu şirketi AtlasGlobal, 26 Kasım 2019 - 21 Aralık 2019 tarihleri arasında 'ekonomik yük' nedeniyle operasyonlarına ara verdiklerini açıklamıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YAPMIŞTI

Bir süredir uçuş iptalleri ve operasyona ara verdiği yönündeki açıklamalarıyla gündem olan Atlasglobal, yardımcı pilot kadrosunu işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan bir pilot maaşlarının ödenmediğini ve tazminat almadıklarını dile getirmişti.
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