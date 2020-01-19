Samanyolu Haber /Ekonomi / Atlas Global uçuşları tekrar durdurdu /19 Ocak 2020 20:33

Atlas Global uçuşları tekrar durdurdu

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ortak olduğu Atlas Global Hava Yolları, 9 Şubat tarihine kadar yeniden tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

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Avrupa uçuşlarını durduran Atlas Global Hava Yolları'nın A 330 yolcu uçaklarını yere indirdiği kaydedilmişti.

Mali krize giren Atlas Global Hava Yolları uçuşlarına 26 Kasım’dan itibaren ara vermişti. Şirket 26 Kasım’da iş ortaklarına gönderdiği mesajda, “Yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 yılı nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır." denilmişti.

Açıklamada, "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibarıyla 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz.” ifadeleri kullanılmıştı.

21 ARALIK 2019'DA LONDRA'YA UÇMUŞTU

21 Aralık 2019'da tekrar uçmaya başlayan hava yolu şirketi bu tarihteki ilk uçuşunu, KK2001 nolu seferiyle İstanbul Havalimanı’ndan Londra’ya gerçekleştirmişti. 

Aile şirketi olan Atlas Global'e Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ortak.
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