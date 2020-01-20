AtlasGlobal bir kez daha uçuşları durdurdu

Mali kriz nedeniyle, 2019'un 26 Kasım'ında uçuşları durduran AtlasGlobal Hava Yolları, bir kez daha tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı. 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayan hava yolu şirketi, bu kez 9 Şubat tarihine kadar uçuşları durdurdu.





Uçuşların durdurulduğu bilgisi ise, şirketin çağrı servisi tarafından teyit edildi.





A330'ları uçuştan çektiği yönündeki haberler ile gündeme gelen AtlasGlobal daha önce Avrupa uçuşlarını da askıya almıştı.





Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmezken, bir önceki uçuş durdurma açıklamasında, "Yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır. Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz" denilmişti.



