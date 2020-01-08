Samanyolu Haber /Gündem / Atlasglobal ilkbahara kadar uçuşlarını durdurdu /08 Ocak 2020 13:35

Atlasglobal ilkbahara kadar uçuşlarını durdurdu

Ekonomik sıkıntı nedeniyle uçuşlarına bir süre ara veren Atlasglobal, ilkbahara kadar Avrupa uçuşlarını durdurdu. Firma Avrupa'da Paris, Londra ve Amsterdam'a direkt olarak uçuyordu.

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Atlasglobal Avrupa uçuşlarını ilkbahara kadar durdurdu. Firma daha önce de bir süre ekonomik sıkıntılar nedeniyle uçuşlarını durdurmuştu.

Şirkete yakın isimlerden yapılan açıklamada uçuşların durdurulması 'talep eksikliği'ne bağlandı. Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, Atlasglobal Avrupa uçuşlarını ilkbahara kadar durdurdu. 2019 Kasım ayında Atlasglobal, mali problemlerden dolayı uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar ertelemişti.

ATLASGLOBAL AVRUPA’DA NERELERE UÇUYOR?
Atlasglobal Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra’ya direkt olarak uçuyor. Onun dışında şirket başka havayolu şirketleriyle anlaşarak Barcelona, Berlin, Biarritz (Fransa), Bilbao, Birmingham, Billund (Danimarka), Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de uçuyor.
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