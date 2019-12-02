Samanyolu Haber /Gündem / Atlasglobal krizin faturasını pilotlara kesti /02 Aralık 2019 19:12

Atlasglobal krizin faturasını pilotlara kesti

Atlasglobal yardımcı pilotları işten çıkarma kararı aldı. Pilotlar maaşlarının ödenmediğini ve tazminat alamadıklarını açıkladı.

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Bir süredir uçuş iptalleri ve operasyona ara verdiği yönündeki açıklamalarıyla gündem olan Atlasjet, yardımcı pilot kadrosunu işten çıkarttı. İşten çıkarılan bir pilot maaşlarının ödenmediğini ve tazminat almadıklarını belirtti.

Eski çalışanın verdiği bilgiye göre Atlasjet pilotlarına yaptıkları iş sözleşmesinde kıdem tazminatı hakkını sunmuyor. Kriz durumlarında ilk işten çıkarılanlar pilotlar oluyor

Genel müdürlük çalışanlarının nöbetçi personel haricinde 16 Aralık tarihine kadar izinli sayıldığı, firmanın personele gönderdiği mesajla duyurulmuştu. Bu süreçte maaşlarının yatırılacağı bildirilmesine rağmen Kasım ayı maaşları yatırılmadı.
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