Samanyolu Haber /Spor / Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesini feshetti /29 Aralık 2020 16:33

Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesini feshetti

Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'le anılan Atletico Madrid'in İspanyol forvet Diego Costa'nın sözleşmesi feshedildi.

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İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Adı son günlerde Türk takımları ile transferde anılan Diego Costa, serbest oyuncu konumuna geldi.

Costa'nın kişisel sebepleri nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Diego Costa'nın ismi özellikle Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor. Spor Arena’nın aktardığına göre İspanyol basını bu iddiayı sayfalarına taşıdı ve oyuncunun İstanbul'a transfer ihtimalinin olduğunu bildirdi.

'Çin ve Brezilya’dan teklifler var'
İtalyan La Gazetta ise Diego Costa için Serie A'nın uzak bir ihtimal olduğunu belirtirken “Çin ve Brezilya'da teklifler geldi. Costa ailesi birlikte değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Diego Costa, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile çıktığı 215 maçta 83 gol ve 36 asiste imza attı.
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