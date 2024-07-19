Samanyolu Haber /Ekonomi / ATM'lere giden vatandaşlara büyük şok! Hepsi eli boş döndü /19 Temmuz 2024 14:59

ATM'lere giden vatandaşlara büyük şok! Hepsi eli boş döndü

Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike’ta yaşanan büyük bir kriz, dünya genelinde birçok sistemin çökmesine neden oldu. Bu olaydan banka sistemleri de etkilendi, ATM'lere giden vatandaşlar elleri boş döndü.

SHABER3.COM

Goldman Sachs, Credit Suisse gibi dev finans şirketlerinin ve sistemlerinin kullandığı Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike’taki kriz nedeniyle dünya genelinde birçok bankanın sistemleri devre dışı kaldı. Bu durum, bankacılık işlemlerinde aksamalara ve kullanıcıların hesaplarına erişimde sorunlara yol açtı. Özellikle çevrimiçi bankacılık (internet bankacılığı) ve ATM hizmetleri büyük ölçüde etkilendi.

ATM'YE GİDEN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İstanbul'da ATM'lere para çekmeye giden vatandaşlar işlem yapamayınca başka noktalardaki cihazları denedi ancak işlemlerini yine de gerçekleştiremedi.

ATM’den işlemini gerçekleştiremeyen Mustafa Keyif, “İşlemimi gerçekleştiremedim. ‘Şu anda bu bankamatik müsait değil. En yakın başka bir bankamatiğe gidin’ diyor. Denizbank’ı denedim olmadı. Arkamdakini deneyeceğim. Her halde bu işi yapanlar gereken önlemleri almıştır” dedi.

İşlemini gerçekleştiremeyen başka bir vatandaş ise “Para çekemedim. Hatta 4 bankayı da denedim ama olmadı. İlk burada denedim nedense olmadı. Hesabıma para var mı diye bakacaktım. Bankanızla görüşün ya da bankanıza gidin diyor" ifadelerini kullandı.

Nilay Cirit isimli vatandaş ise, "Sabah çocuğun doktoruna gidip para ödemem gerekiyor. Önce bir iki noktada para çekmeyi denedim. Kendi bankamda veya kart da bir problem olduğunu düşündüm. Yanımdakiler de para çekmeyince genel problem olduğunu anladık. Hastaneye para ödeyemedik" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ATM'lere giden vatandaşlara büyük şok! Hepsi eli boş döndü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:21