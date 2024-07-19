ATM'lere giden vatandaşlara büyük şok! Hepsi eli boş döndü

Goldman Sachs, Credit Suisse gibi dev finans şirketlerinin ve sistemlerinin kullandığı Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike’taki kriz nedeniyle dünya genelinde birçok bankanın sistemleri devre dışı kaldı. Bu durum, bankacılık işlemlerinde aksamalara ve kullanıcıların hesaplarına erişimde sorunlara yol açtı. Özellikle çevrimiçi bankacılık (internet bankacılığı) ve ATM hizmetleri büyük ölçüde etkilendi.





İstanbul'da ATM'lere para çekmeye giden vatandaşlar işlem yapamayınca başka noktalardaki cihazları denedi ancak işlemlerini yine de gerçekleştiremedi.ATM’den işlemini gerçekleştiremeyen Mustafa Keyif, “İşlemimi gerçekleştiremedim. ‘Şu anda bu bankamatik müsait değil. En yakın başka bir bankamatiğe gidin’ diyor. Denizbank’ı denedim olmadı. Arkamdakini deneyeceğim. Her halde bu işi yapanlar gereken önlemleri almıştır” dedi.İşlemini gerçekleştiremeyen başka bir vatandaş ise “Para çekemedim. Hatta 4 bankayı da denedim ama olmadı. İlk burada denedim nedense olmadı. Hesabıma para var mı diye bakacaktım. Bankanızla görüşün ya da bankanıza gidin diyor" ifadelerini kullandı.Nilay Cirit isimli vatandaş ise, "Sabah çocuğun doktoruna gidip para ödemem gerekiyor. Önce bir iki noktada para çekmeyi denedim. Kendi bankamda veya kart da bir problem olduğunu düşündüm. Yanımdakiler de para çekmeyince genel problem olduğunu anladık. Hastaneye para ödeyemedik" diye konuştu.