Atom Enerjisi Ajansı'ndan Ukrayna'ya 'nükleer' ziyaret

Ukrayna - Rusya savaşı sırasında çatışmaların ortasında kalan Zaporijya Nükleer Santrali'ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bir ziyaret planlandığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) bir ekibin, inceleme için Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santraline gönderileceği bildirildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) bir ekibin, inceleme için Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santraline gönderileceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya’nın talebiyle yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santralindeki durum hakkında konuştu. Nükleer santralin içindeki ve çevresindeki tehlikeli gelişmelerle ilgili endişelerini dile getiren DiCarlo, UAEA’dan bir ekibin inceleme için Zaporijya’ya gönderilmek üzere hazırlandığını kaydetti.Birliklerin derhal geri çekilmesi ve bölgenin silahsızlandırılması çağrısında bulunan DiCarlo, Rusya ve Ukrayna’ya, BM nükleer gözlemcilerinin tesise acil, güvenli ve sınırsız erişebilmesini sağlamaları çağrısı yaptı. DiCarlo, Zaporijya veya Ukrayna’daki diğer nükleer tesislerde ortaya çıkabilecek olası bir hasarın bütün bölge açısından “feci sonuçları” olacağını söyledi.