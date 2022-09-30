Samanyolu Haber /Politika / 'Attığım mesajın cevabını 22 dakika sonra CNN'de gördüm' /30 Eylül 2022 10:45

'Attığım mesajın cevabını 22 dakika sonra CNN'de gördüm'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinden çarpıcı bir detay paylaştı. Geçtiğimiz gün yazdığı yazı üzerine Adalet Bakanlığı'nın harekete geçtiğini aktaran Pehlivan "Neden benim yazmamı beklediniz?" diye sordu.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Thodex davası ile ilgili çarpıcı bir detayı paylaştı. Geçtiğimiz gün kaleme aldığı yazısından sonra Adalet Bakanlığı'nın harekete geçtiğini söyleyen Pehlivan; "Thodex kurucusu Faruk Özer hakkında, yakalanmasının ardından günler geçmesine rağmen iade talebinin bulunmadığı bizzat Arnavutluk cephesi tarafından ileri sürülüyordu. İşte bu durumu fark eden davanın sanıklarından Cem Uzunoğlu’nun avukatı Orhan Keskin, mahkemeden şu istekte bulundu:

‘Resmi iade talebini Arnavutluk makamlarına iletmesini Adalet Bakanlığı’ndan isteyin!’

Mahkeme ne yaptı? Bu haklı talebe de ret kararı verdi! Zaten yakalanmış Thodex’in sahibi hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmetti.” ifadelerini kullandı.

MESAJ ATTIKTAN 22 DAKİKA SONRA

Pehlivan, bu satırlardan sonra Faruk Özer için iade talebinde bulunulduğuna dair haberler çıktığını ve yanıtını aradığı bir soru olduğunu aktardı. Pehlivan, “Acaba Adalet Bakanlığı resmi iade talebini tam ne zaman Arnavutluk’a iletti?” diye sordu.

Pehlivan daha sonra olanları şöyle anlattı:

Bu soruya cevap için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin’i aradım. Telefonumu açmayınca da yanıtını aradığım soruyu mesajla gönderdim kendisine. Okudu ancak dönüş yapmadı.  

Gelin görün ki...

Dün saat 13.16’da gönderdiğim mesajdan tam 22 dakika sonra CNN Türk şu “özel haberi” izleyicilerine duyurdu:

“SON DAKİKA: Thodex kurucusu Fatih Özer’in iade belgesine CNN Türk ulaştı!”

Ceylan Sever’in haberinde şu satırlar yazıyordu:

“İade talepnamesi dün Türkiye’den Arnavutluk’a gönderildi. Özer’in acilen Türkiye’ye iadesi talep ediliyor.”

Adalet Bakanlığı’na gönderdiğim sorunun yanıtını CNN TÜRK’ten öğrenmenin komikliği bir yana... Dedim ya, korktuğum oldu.

Zira, “önceki gün” yani yazımın Cumhuriyet’te yayımlandığı çarşamba günü resmi iade talepnamesinin gönderildiği vurgulanıyordu haberde. Yani Özer’in yakalanmasından tam 29 gün sonra!

İnanın utandım. Yalanlanmasını safça bir şekilde halen bekliyorum.
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