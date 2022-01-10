Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programında ekrana gelen Fenerbahçe sorusu sonrasında eleştirilerin odağında kalan ATV yönetimi bir açıklamada bulundu.



Televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, programda yayınlanan soru içeriğine gelen tepkilerden dolayı üzgün olduklarını belirtilirken kanalın, tüm spor takımlarına eşit mesafede bulunduğu vurgulandı.



Kanal yönetiminin yaptığı açıklamada, içerikten rahatsız olan taraftarların hassasiyetini anladıkları dile getirilerek, yanlış anlamadan dolayı özür dilendi.



"Kim Milyoner Olmak İster?" programında yarışmacıya "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu sorulmuştu.