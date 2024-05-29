Audi A8’den sonra şimdi de Skoda krizi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre dev bütçesi, yurtdışı gezileri, lüks makam araçları ve yüksek harcamaları ile tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Audi A8’in ardından yeni bir araç krizi daha yaşandığı bildirildi.



Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mushafları İnceleme ve Strateji Başkanlığı gibi birimlerin de aralarında olduğu Diyanet’e bağlı birimlerde görevli yöneticilere, Diyanet Vakfı iştiraki KOMAŞ A.Ş. üzerinden satın alınan D segment olarak sınıflandırılan Skoda Superb araçlar tahsis edildi.



BirGün’ün Diyanet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, araçların personele verilecek promosyon bedelleri kullanılarak alındığını düşünen başkanlık personeli tepki gösterdi.



Superb araçların sivil plakalı olduğu ve hafta sonları da kullanılabildiği belirtildi. Diyanet Vakfı’na bağlı KOMAŞ A.Ş. üzerinden alındığı öne sürülen araçların plakalarının da seri şekilde olduğu kaydedildi. Lüks araçların filo şeklinde satın alındığını ortaya koyan seri plakaların, “Seyahatlerde dikkati çekmemesi” gerekçesiyle resmi olmadığı bildirildi.



NASIL ALINDI?



Diyanet yönetiminin elindeki araçlarla yetinmeyerek yeni makam araçları satın almasına tepki gösteren başkanlık personeli, “Böyle bir kurum, halkı şükür konusunda nasıl ikna edecek” diye soruyor. Edinilen bilgiye göre, maaş anlaşması kapsamında personele dağıtılan promosyon tutarının düşük olması başkanlık içinde, lüks makam araçlarına bağlanıyor. Araçların promosyondan ayrılan paydan alındığını öne süren Diyanet personeli, “El altından alınan arabalar, bir şekilde Diyanet Vakfı iştiraklerine kaydediliyor. A8 ile ilgili doğru düzgün tek bir açıklama yapılmadı. Skandal Diyanet’e zarar verdi. Sadece, ‘İade edildi’ denildi. Nereye iade edildi, ne zaman alındı? Bu soruların cevabı hiç verilmedi” ifadelerini kullanıyor.