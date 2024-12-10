Samanyolu Haber /Gündem / 'Audi’yi bize çok gördüler' demişti: Diyanet'in garajından servet çıktı! /10 Aralık 2024 12:46

'Audi’yi bize çok gördüler' demişti: Diyanet'in garajından servet çıktı!

"Bize Audi’yi çok gördüler" diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın garajında çok sayıda lüks araç çıktı. Envantere kayıtlı iki Mercedes, bir zırhlı Mercedes, Mercedes Vito ve bir TOGG bulunuyor.

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Harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, son olarak Audi A8 araçla tartışmaların odağı olunca Başkan Ali Erbaş “Diyanet İşleri Başkanı’na Audi’yi çok gördüler” açıklaması yaptı. Ancak Diyanet'in garajında yer alan Audi marka aracın tek lüks araç olmadığı ortaya çıktı. 

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez yerleşkesinde bulunan ve 'ihtiyaç durumunda' başkanlık makamının kullanımına sunulan lüks araçlar şöyle; iki adet Mercedes, bir adet zırhlı Mercedes, bir adet Mercedes Vito ve bir adet kırmızı TOGG.

'KAPALI GARAJI VAR' İDDİASI 
Diyanet kaynakları, Ali Erbaş’ın, “Merkezde 16 araç var” açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Garajda, Diyanet Vakfı üzerinden alınan onlarca araç olduğunu söyleyen Diyanet kaynakları, “Başkanlık makamı için özel kapalı bir garaj yapıldı. O garajın içindeki araçları kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşmalarını bekliyoruz” dedi.

'YOLDA KALDIK' DEMİŞTİ
Gazetecilerle buluşan Ali Erbaş, lüks makam araçlarıyla ilgili gündeme gelen tartışmalar hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"1000 müftü, 400 civarında makam aracı var, bizim merkezde 16 araç var. Kelime oyunu yapıyorlar. Biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya’dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler."
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