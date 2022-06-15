Samanyolu Haber /Spor / Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü /15 Haziran 2022 00:29

Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan, sonrasında Türk vatandaşlığına geçerek Milli Takım forması da giyen Aurelio'nun, teknik menajerlik göreviyle Fenerbahçe'ye geri döndüğü aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre bir dönem Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta futbol oynayan Brezilya uyruklu Türk futbolcu Mehmet Aurelio, antrenörlük kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

Oyunculuk döneminin ardından ilk olarak Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük yapan ve Göztepe ile Sakaryaspor'da tecrübe kazanan Aurelio, Çorumspor'da birinci adamlığa getirilmişti. 2019/20 sezonunda Fenerbahçe'de yabancı antrenör olan Aurelio, 2021 yılının Haziran ayında kulüple yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre Aurelio, Fenerbahçe'nin yeni teknik menajeri oldu.
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