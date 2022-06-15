Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü

bir dönem Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta futbol oynayan Brezilya uyruklu Türk futbolcu Mehmet Aurelio, antrenörlük kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.Oyunculuk döneminin ardından ilk olarak Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük yapan ve Göztepe ile Sakaryaspor'da tecrübe kazanan Aurelio, Çorumspor'da birinci adamlığa getirilmişti. 2019/20 sezonunda Fenerbahçe'de yabancı antrenör olan Aurelio, 2021 yılının Haziran ayında kulüple yollarını ayırdı.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre Aurelio, Fenerbahçe'nin yeni teknik menajeri oldu.