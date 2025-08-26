Samanyolu Haber /Dünya / Av tüfekleriyle İHA düşürüyorlar /26 Ağustos 2025 12:17

Av tüfekleriyle İHA düşürüyorlar

Eski model Yak-52 eğitim uçaklarıyla drone'lara 60-90 metre kadar yaklaşan Ukraynalı pilotlar, av tüfekleriyle ateş açarak hedeflerini etkisiz hale getiriyor.





Rus insansız hava araçlarını (İHA) düşürmek için sıra dışı bir yöntem kullananan Ukraynalı askerlerin bu tutumu basına konu oldu.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, bu alışılmadık taktik, modern savaşın gerektirdiği yüksek teknoloji çözümlerine erişim sıkıntısı çeken Ukrayna kuvvetlerinin kaynak yokluğunda geliştirdiği pratik yöntemlerden biri olarak anlatılıyor.

Şaşırtıcı derecede basit ve etkili bir çözüm

Habere konu olan uçak mürettebatı, durumu şu sözlerle özetliyor: "Şu an o kadar çok yeni teknoloji var, ama ben hala kokpitte oturup drone'lara av tüfeğiyle ateş ediyorum." Bu ifade, Ukrayna ordusunun drone tehdidiyle mücadelede bazen son derece basit ama etkili yöntemlere başvurmak zorunda kaldığının çarpıcı bir itirafı olarak yorumlanıyor.

Bu yöntem, pahalı hava savunma sistemlerine kıyasla son derece düşük maliyetli bir alternatif sunuyor. Küçük ve düşük hızlı drone'ları tespit etmek ve vurmak bazen gelişmiş sistemler için bile zorlu olabilirken, fiziksel olarak yakın mesafeden açılan av tüfeği ateşi, özellikle belirli drone türleri için şaşırtıcı derecede etkili bir çözüm olabiliyor. 

Uzmanlar, bu taktiğin Ukrayna'nın askeri becerikliliğini ve kısıtlı kaynaklarla nasıl etkili çözümler üretebildiğini gösterdiğini belirtiyor. 

Ancak, eğitim uçağı mürettebatı için bu yöntemin bariz riskler taşıdığı da açık. 

Yak-52 uçakları, Sovyetler Birliği döneminde üretilen ve genellikle temel uçuş eğitimleri için kullanılan hafif, pervane motorlu uçaklar olarak biliniyor.
