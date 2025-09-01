Samanyolu Haber /Gündem / Av yasağı kalktı peki dar gelirli alabilecek mi? /01 Eylül 2025 18:49

Av yasağı kalktı peki dar gelirli alabilecek mi?

Yaklaşık beş ay süren av yasağı sona erdi. Ege’de denize açılan balıkçılar sezona güzel başlangıç yaptıklarını söylerken, ‘ucuz balık’ beklentisi arttı.

Balıkçılar, av sezonunun ilk gününde yakaladıkları balıkları İzmir’in Buca ilçesindeki su ürünleri haline getirdi. Ege Denizi’nden tutulan 50’ye yakın balık çeşidi satılığa çıkarıldı.

İzmir Ticaret Odası sektör temsilcilerinin katılımıyla ‘2025 Balıkçılık Sezon Açılış Töreni’ düzenledi.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan denizden iyi haberler geldiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bol bereketli bir sene olacağının işaretidir bu. İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz diye düşünüyorum. İlk balık haberleri Alaçatı ve Karaburun’dan geldi. İklim krizinden dolayı biraz kaygımız vardı. Şükür o da yok oldu.
