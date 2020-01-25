Avcı gitti, Sergen Yalçın geliyor

Beşiktaş Futbol Kulübü, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının akabinde Sergen Yalçın ile görüştü ve sözlü olarak mukabakata vardı.





Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Yalçın'a yarım sezon için Siyah-Beyazlı kulübün daha sonra belirleyeceği rakam ödenecek.





Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sergen Yalçın, yönetimin teklifini kabul ederek takımın başına geçmeyi çok istediğini belirtti.





SERGEN YALÇIN'IN ESAS SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON





47 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi gelecek sezondan itibaren geçerli olacak.





Beşiktaş yönetiminin yarım sezon için daha sonra belirleyeceği bir rakam vereceği Sergen Yalçın’ın asıl sözleşmesi bu sezon sonunda geçerli olacak ve 1,5 yıllık kontrat sezon sonundan itibaren geçerli olacak.



