Avcı'nın beraberlik serisi

Trabzonspor, Sivasspor’un akabinde Kayserispor’a da takıldı. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavili ekip Kayserispor deplasmanından da 1 puan alarak bu sezon ilk kez arka arka iki mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, Avcı ile çıktığı ilk iki maçta Erzurumspor’u evinde, Ankaragücü’nü de deplasmanda 1-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan galip ayrılmıştı. Bordo-Mavili ekip, 0-0’lık Kayserispor beraberliğiyle bu sezon 12. maçında 5. kez berabere kalmış oldu.
ABDULLAH AVCI İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ
Abdullah Avcı yönetimindeki ilk iki maçını kazanan Trabzonspor, son iki maçında ise berabere kaldı.
Trabzonspor, milli arada göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı dördüncü maçında ikinci kez puan kaybederken; yine milli arada Samet Aybaba ile anlaşan Kayserispor’un ise ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
0-0’lık beraberliğin ardından Trabzonspor haftayı 14, Kayserispor ise 10 puanla tamamladı. Trabzonspor, gelecek hafta komşusu Rizespor’u konuk edecek. Kayserispor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
SÜPER LİG 12. HAFTA PROGRAMI VE SONUÇLARI
Kayserispor 0–0 Trabzonspor
Rizespor 3–2 Göztepe
Hatayspor 3–1 Karagümrük
Kasımpaşa 3–2 Denizlispor
12 ARALIK CUMARTESİ
Fenerbahç –Yeni Malatyaspor
Ankaragücü–Konyaspor
13 ARALIK PAZAR
BB Erzurumspor–Gençlerbirliği
Alanyaspor–Beşiktaş
Başakşehir–Gaziantep FK
14 ARALIK PAZARTESİ
Sivasspor–Antalyaspor