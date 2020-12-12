Avcı'nın beraberlik serisi

Trabzonspor, Sivasspor’un akabinde Kayserispor’a da takıldı. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavili ekip Kayserispor deplasmanından da 1 puan alarak bu sezon ilk kez arka arka iki mücadeleden beraberlikle ayrıldı.





Karadeniz ekibi, Avcı ile çıktığı ilk iki maçta Erzurumspor’u evinde, Ankaragücü’nü de deplasmanda 1-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan galip ayrılmıştı. Bordo-Mavili ekip, 0-0’lık Kayserispor beraberliğiyle bu sezon 12. maçında 5. kez berabere kalmış oldu.







ABDULLAH AVCI İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ





Abdullah Avcı yönetimindeki ilk iki maçını kazanan Trabzonspor, son iki maçında ise berabere kaldı.





Trabzonspor, milli arada göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı dördüncü maçında ikinci kez puan kaybederken; yine milli arada Samet Aybaba ile anlaşan Kayserispor’un ise ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.





0-0’lık beraberliğin ardından Trabzonspor haftayı 14, Kayserispor ise 10 puanla tamamladı. Trabzonspor, gelecek hafta komşusu Rizespor’u konuk edecek. Kayserispor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.







SÜPER LİG 12. HAFTA PROGRAMI VE SONUÇLARI



Kayserispor 0–0 Trabzonspor

Rizespor 3–2 Göztepe

Hatayspor 3–1 Karagümrük

Kasımpaşa 3–2 Denizlispor





12 ARALIK CUMARTESİ

Fenerbahç –Yeni Malatyaspor

Ankaragücü–Konyaspor





13 ARALIK PAZAR

BB Erzurumspor–Gençlerbirliği

Alanyaspor–Beşiktaş

Başakşehir–Gaziantep FK





14 ARALIK PAZARTESİ

Sivasspor–Antalyaspor