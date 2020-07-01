AVM’ler sinek avlıyor, perakendeciler gelecekten endişeli

Vatandaşın tüketimini kısması perakendecilerin cirolarının erimesine yol açtı. Mağazaların depoları ağzına kadar malla dolu ancak stokları eritecek ortam yok. Perakendeciler ilerleyen aylarda işlerin düzeleceğine yönelik bir işaret olmamasından dolayı endişeli.





MAĞAZALAR CİROLARININ 3’TE BİRİNE ANCAK ULAŞABİLDİ

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’a konuşan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerde bulunan markaların 1-21 Haziran aralığında geçen yılın aynı dönemindeki cirolarının yarısına bile ulaşamadığını söyledi. Markaların koronavirüs salgını sonrası durumlarını ortaya koymak amacıyla araştırma yaptıklarını kaydeden Öncel, “Markaların yüzde 58’inin ciro ortalaması yüzde 35’te kaldı. Yüzde 11’i geçen yılki cirosunun yüzde 25’ine bile ulaşamadı. Yüzde 21’i ise yüzde 26-35’ini elde edebildi. Hazır giyim özelinde ise turistlere yönelik AVM’lerin ciroları yüzde 25’lerde kaldı” dedi.





PERAKENDECİ DEPOLARI NASIL ERİTECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR





Depoların ağzına kadar dolu olduğunu bu stokları nasıl eriteceklerini bilemediklerini belirten Öncel, “Stokların çeklerini üreticiye verdik. Ödememiz gerekiyor. Ödemek için de kredi kullandık. Bunun da faizleri var. Bir de şu an ürünleri indirimli satıyoruz. AVM’lerde klimaların çalışmaması vatandaş tarafındaki olası satışların azalmasına yol açıyor. Yabancı turist de gelecek gibi durmuyor. Bu nasıl sürdürülebilir, mümkün değil” diye konuştu.





ELEKTRONİKTE SATIŞLAR ARTTI

Ülke genelinde 416 markayı bünyesinde bulunduran BMD, söz konusu araştırmayı 339 markayı kapsayan 62’si hazır giyim ve 25’i ayakkabı firması olmak üzere 133 üye ile yaptı. En kötü durumda olan sektörün hazır giyim olduğuna dikkat çeken Öncel, elektronik eşya satışlarının ise arttığını anlattı. Bunda hem pandemi öncesi döneme göre yapılan indirimlerin hem de evde kalma sürelerinin artmasının etkili olduğunu ifade etti. Öncel, düğün sezonunun temmuz itibarıyla açılacak olmasının etkisiyle kuyumculuk sektöründe işlerin fena gitmediğini dile getirdi.