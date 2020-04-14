Samanyolu Haber /Gündem / AVM'de kriz: 30 marka mağazaları boşaltıyor /14 Nisan 2020 09:00

AVM'de kriz: 30 marka mağazaları boşaltıyor

Koronavirüs nedeniyle alışveriş merkezleri kapatıldı. AVM yönetimlerinin çoğu kira almayacağını açıkladı.

SHABER3.COM


Marmara Park ise kira ve genel giderlerde “fatura kesmiyoruz ama hakkımızı saklı tutuyoruz” diye söyleyince 30'dan fazla marka, mağazalarını boşaltma kararı aldı. Markalar AVM'yi terk etmeye başladı.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'ndan (TAMPF) yapılan açıklamada kapalı mağazalar için işletmelere kira faturası düzenlenmeyeceği belirtildi. Ancak Almanya merkezli Ece Türkiye'ye ait Marmara Park böyle bir şey yapmadı.

Marmara Park, kira ve genel giderlerde “fatura kesmiyoruz ama hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.

Bunun üzerine 30'dan fazla marka AVM'yi boşaltma kararı aldı. Mağazalarını boşaltanlar arasında Roman, Divarese, Lufian gibi ünlü markalar var.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AVM'de kriz: 30 marka mağazaları boşaltıyor Sonraki Haber >>

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Köprüde ilginç kaza

Köprüde ilginç kaza

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:39