AVM'de kriz: 30 marka mağazaları boşaltıyor





Marmara Park ise kira ve genel giderlerde “fatura kesmiyoruz ama hakkımızı saklı tutuyoruz” diye söyleyince 30'dan fazla marka, mağazalarını boşaltma kararı aldı. Markalar AVM'yi terk etmeye başladı.





Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'ndan (TAMPF) yapılan açıklamada kapalı mağazalar için işletmelere kira faturası düzenlenmeyeceği belirtildi. Ancak Almanya merkezli Ece Türkiye'ye ait Marmara Park böyle bir şey yapmadı.





Marmara Park, kira ve genel giderlerde “fatura kesmiyoruz ama hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.





Bunun üzerine 30'dan fazla marka AVM'yi boşaltma kararı aldı. Mağazalarını boşaltanlar arasında Roman, Divarese, Lufian gibi ünlü markalar var.