Samanyolu Haber /Dünya / AVM'de yangın faciası: Irak'ta onlarca kişi öldü, 3 gün yas ilan edildi /17 Temmuz 2025 09:37

AVM'de yangın faciası: Irak'ta onlarca kişi öldü, 3 gün yas ilan edildi

Irak'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Faciada en az 50 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca şehirde 3 günlük yas ilan edildi.

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Irak’ın güneyindeki Kut kentinde bulunan “Hypermarket” isimli alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

VALİDEN AÇIKLAMA
Irak resmi haber ajansı INA’ya açıklamalarda bulunan Kut Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, yangında 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Meyyahi, alışveriş merkezinin sahibine karşı dava açacaklarını belirtti.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Yangının çıkış nedeninin 48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Vali, olayın detaylı bir şekilde soruşturulduğunu vurguladı. Acı olay sonrası şehirde 3 günlük yas ilan edildi.
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