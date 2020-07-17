AVM'ler iflas ilan ediyor

Sahibinden satılık gayrimenkuller arasında en çok dikkat çekenler AVM’ler oldu. İstanbul’da biri Şişli’de olmak üzere iki büyük AVM gayrimenkul danışmanlarınca satışa çıkarıldı.







AVM’lerden biri 6 katlı ve 100 bin metrekare alana sahip. Görüştüğümüz satış temsilcisi mal sahibinin gizlilik anlaşması olmadan AVM’nin yerini bildirmeyeceklerini ifade etti.





Öte yandan Şişli’de 6 katlı tek bir AVM bulunuyor. Bu bina 3 milyar 750 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. Diğer yandan yine aynı lokasyonda bulunan 4 katlı 60 bin metrekarelik AVM ise 1 milyar 750 milyon TL’ye alıcısını bekliyor.













Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında alışveriş merkezleri mart ayının ikinci haftasında faaliyetlerini durdurmuştu. Mayıs ayında ise yeni kurallarla birlikte AVM’ler açılmaya başlandı. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenerek zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konuldu.





Kişi sayısına da sınırlama getirildi. Her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılan AVM'lerden çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilme kararı alındı. AVM’ler bu yeni kurallarla birlikte açıldı ancak ziyaretçi sayısı bekleneni karşılamadı.